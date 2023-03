Drukte in Amsterdamse Bos door bloesemexplosie: "Moeilijk om zo foto's maken"

Een bloesem-explosie in het Amsterdamse Bos. De 400 Japanse kersenbomen in het Bloesempark staan weer in bloei. Met Hanami Matsuri, ofwel het Kersenbloesemfeest, vieren Japanners de komst van de lente.

Amsterdamse bos in bloei - NH Nieuws

De kersenbloesem heet in Japan 'sakura' en staat voor een nieuw begin. Dit zorgt voor mooie plaatjes, maar dat hebben de bezoekers wel in de gaten. "Het is moeilijk om een foto te maken zonder iemand anders erop", vertelt een bezoeker aan AT5.

Naast het maken van mooie plaatjes werd er ook gepicknickt onder de bloeiende bomen, dit is onder Japanners een traditie. Sommige bezoekers waren er dit jaar extra op tijd bij: "Vorig jaar waren we hier ook, maar toen was het al uitgebloeid."