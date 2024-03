Muizenplaag lijkt voorbij: Denise bedacht zelf nog de beste (en meest lieve) oplossing

Na ruim vier maanden is het zover: Denise Kuijpers kan haar huis aan het Stratingplantsoen in Velsen-Noord na een ware plaag weer muizen(keutel)vrij verklaren. Vandaag werden de laatste kieren gedicht. Toch wel fijn, in een huis met twee kleine kinderen. Maar het 'gevaarlijkste' geheime wapen in de strijd tegen het onwelkome ongedierte haalde Denise toch echt zelf in huis, laat zij zien in deze reportage.