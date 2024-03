Uitzonderlijke beelden: een gesloten start- en landingsbaan op Schiphol (waardoor jij meer vliegtuigen hoort)

Zo'n 400 man zijn momenteel dagelijks aan het werk op de Kaagbaan. Het groot onderhoud van de start- en landingsbanen wordt eens in de zeven jaar gedaan en omvat vooral het aanleggen van 86.800m2 speciaal 'scheurvertragend' asfalt. Elk jaar is er een andere baan aan de beurt.



Ook wordt er 160 kilometer aan stroomkabels aangelegd voor de elektrificatie van Schiphol. Er komt een nieuwe oversteek voor taxiënde vliegtuigen en worden 2000 nieuwe ledlampen geplaatst.

Overlast

De werkzaamheden vinden zowel overdag als 's nachts plaats, maar met name overdag. "Als je het in de nacht gaat asfalteren krijg je de aansluitingen niet zo netjes, je krijgt namelijk schaduwen van de lampen", legt projectleider Jeroen Kers van Schiphol uit. "Dat is natuurlijk minder goed voor de kwaliteit. We willen dit maar één keer in de zeven jaar hoeven doen om de hinder voor de omgeving te minimaliseren."

Omwonenden kunnen nu meer overlast ervaren van vliegtuigen omdat er andere banen worden ingezet. Daardoor vliegen de vliegtuigen over dichterbevolkt gebied. Technisch gezien zouden de werkzaamheden eigenlijk beter in de zomerperiode worden uitgevoerd.



"Na de meivakantie, omdat asfalteerwerkzaamheden best weersgevoelig zijn, maar vanwege de impact op de omgeving doen we het zo vroeg mogelijk in het jaar", legt opdrachtgever Annelien zur Lage uit. "Dan zitten de meeste mensen nog binnen."

Duimen voor mooi weer

Om verschillende redenen is het hopen dat er geen flinke lentestorm aankomt met zuidwestelijke wind. Omdat de Kaagbaan nu niet gebruikt kan worden als startbaan, zal dan de Buitenveldertbaan gebruikt moeten worden. Maar deze baan zal óók worden ingezet om te landen.



Dit zorgt ervoor dat er minder vliegtuigen tegelijkertijd gebruik kunnen maken van de baan en dat vluchten vertraagd zullen raken of worden geannuleerd.

Ook kan slecht weer vertraging betekenen van het onderhoud aan de baan. "Natuurlijk hebben we wat speling, maar als het anderhalve week alleen maar regent, regent, regent, dan hebben we écht een probleem en dan zijn we niet op tijd klaar", legt projectleider Jeroen Kers uit. Voorlopig gaat alles nog volgens schema en moet de baan 25 april klaar zijn voor gebruik.

Uitkijktoren

Om omwonenden en geïnteresseerden de kans te geven de werkzaamheden te volgen, heeft Schiphol een 5 meter hoge uitkijktoren geplaatst. Twee klassen van basisschool het Duet uit Uithoorn zullen de uitkijktoren woensdagochtend openen. De toren is dagelijks geopend van 10:00 – 16:00 uur en bevindt zich op P30, Toekanweg Schiphol.