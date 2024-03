Motoragent die onderweg was naar overval Landsmeer rijdt wielrenner aan

Naar aanleiding van de melding over de overval is de politie met hoge snelheid via Den Ilp naar Landsmeer gegaan. De politie raakte hierbij een wielrenner.



De motorrijder is volgens de politiewoordvoerder flink geschrokken, maar ongedeerd. De wielrenner was aanspreekbaar, maar had pijn aan zijn been en is daarom per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Het onderzoek wordt door een ander basisteam uitgevoerd, evenals het sporenonderzoek. "Dit is om de objectiviteit te waarborgen", benadrukt een politiewoordvoerder.