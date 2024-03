Hulpverlener over dakloze moeders als Mila: "Bel ons, wij proberen te helpen"

Henrique vangt al tien jaar jonge moeders op in haar opvanghuis in Amsterdam-Zuidoost. Ze heeft in de afgelopen jaren 75 vrouwen geholpen. De vrouwen wonen een jaar in Huize Kalor, Papiaments voor warmte, hartelijkheid en gastvrijheid. In dit jaar leren de vrouwen zelfstandig leven en wonen.

Op dit moment begeleidt Henrique zes vrouwen met hun kind. "We begeleiden de jonge moeders totdat ze zelfstandig kunnen leven met hun kind. Ik bekijk wat de moeder nodig heeft en probeer dat te bieden", vertelt ze.

Urgentieverklaring

Henrique kijkt niet op van het verhaal van Mila. Ze ziet vaker dat jonge moeders in Amsterdam onder erbarmelijke omstandigheden leven. Dat kan met verschillende oorzaken te maken hebben, legt ze uit. "Ik heb bijvoorbeeld veel moeders gezien die bang zijn dat hun kind wordt afgepakt en daarom instanties niet durven te benaderen."

De GGD Amsterdam laat weten er alles aan te doen om betaalbare huisvesting toegankelijker te maken. "Zodra er een signaal is dat er een instabiele of onveilige situatie is voor dak- of thuisloze Amsterdammers met één of meerdere kinderen, wordt er vanuit een van de partijen contact gezocht met het gezin. De leeftijd van de moeder en of vader, is bepalend. Als het om en minderjarige Amsterdammers met een of meerdere kinderen gaat wordt altijd ingegrepen."

Dat de criteria voor een urgentieverklaring zo streng zijn, vindt Henrique logisch. "Eerst was ik er fel op tegen, maar nu begrijp ik het wel. Door de woningnood wordt er ook misbruik gemaakt van de mogelijkheden. Ik heb gezien dat mensen kinderen krijgen, puur om een urgentieverklaring voor een woning te krijgen."

Jonge moeders die hulp nodig hebben moeten een traject doorlopen bij de gemeente, legt Henrique uit. "Geen traject betekent ook geen woning."

De procedure

Jonge moeders kunnen via de GGD of jeugdzorg in contact komen met organisaties zoals Huize Kalor, of andere zorginstellingen die jonge moeders opvangen. De jonge vrouwen melden zich aan en vervolgens wordt er samen met de GGD of jeugdzorg gekeken naar de beste begeleiding of zorg.

"De wachttijden verschillen. Bij acute situaties wordt altijd gezorgd voor een tijdelijke, passende plek. Deze plek is verschillend, afhankelijk van de leeftijd van dak- of thuisloze Amsterdammers met één of meerdere kinderen." reageert de GGD Amsterdam.

Bij Henrique staat de deur open en ze roept op: "Aan alle moeders met problemen, bel aan bij ons. Ergens moet je beginnen. Ik zal je proberen te helpen."