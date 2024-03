Tientallen mensen willen dakloze moeder Mila en haar baby helpen: "Ik heb een huisje en een bedje"

Mila (27) belandde een aantal jaar geleden op straat. Sindsdien woont ze in haar auto die ze elke avond ergens anders in Noord parkeert. Vorig jaar werd ze onverwacht zwanger en vroeg ze bij de gemeente urgentie aan om voorrang te krijgen op een sociale huurwoning. Dat verzoek werd afgewezen en leeft ze al twee maanden met haar pasgeboren baby in haar auto. Inmiddels heeft de rechter beoordeeld dat de gemeente zich opnieuw over de zaak moet buigen.

Via mail, telefoon en sociale media stromen vandaag de reacties binnen van mensen die hulp willen bieden aan de jonge moeder. Tientallen mensen bieden haar onderdak aan. Er zijn ook mensen die hun douche beschikbaar stellen of aanbieden om boodschappen te halen. Actrice Fatma Genç biedt aan een inzamelingsactie voor een nieuwe inboedel te starten.

Raadsvragen

De reacties komen niet alleen uit Amsterdam, maar ook vanuit Brabant tot aan Midwoud. "Lieve mama, ik heb hier een huisje en een bedje voor jou en je kleintje. De komende zes weken ben ik er niet. Daarna delen we het huis", schrijft een vrouw. Een ander: "We hebben een eigen kamer voor jou samen met je kindje. Er is ruimte voor privacy, maar je mag ook lekker meedoen met ons gezin", schrijft ze.

DENK-raadslid Anouar Yacoubi neemt zich voor om schriftelijke vragen stellen in de gemeenteraad. En dat is precies waar Mila op hoopt, vertelt ze aan de telefoon. Ze is blij met de vele reacties, maar hoopt vooral op een structurele oplossing via de gemeente. "Die urgentieverklaring is voor mij het allerbelangrijkst. Ik wil heel graag rust", vertelt ze.