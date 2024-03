Sluiting Brownies&downieS maakt verdrietig: Purmerenders willen restaurant redden

De vriendin van Monika wil haar verhaal alleen anoniem vertellen, omdat ze bang is dat het anders gevolgen heeft voor haar zoon. "We zijn heel boos", zegt ze over de situatie. "De gemeente heeft dingen besloten." Volgens de moeder is het een geldkwestie. "Er is gewoon een tekort. Dat heeft met de zorg te maken. Alles wordt duurder."

Voor haar zoon is de situatie 'verschrikkelijk'. "Zijn wereld stort in. Hij werkt er met zoveel plezier. Hij gaat er met zoveel energie in." Vanwege zijn verstandelijke beperking kan hij niet overal zomaar aan de slag. "De sluiting heeft zo'n bizarre impact op de cliënten en begeleider", vult vriendin Monika aan. "Ze werken er met zo veel passie en heel hard."

Uitdagende dagbesteding

De jongeman wil niks anders. Monika: "Er zijn dagbestedingsplekken, maar dan gaan ze zes stappen terugzetten." Het werk in het restaurant is uitdagend voor ze en Monika vindt het werken in een buurthuis niet vergelijkbaar is.

Naast het werk, gaat het ook om de sociale contacten en structuur. "Ik zie straks mijn vrienden niet meer", zegt haar zoons vriendin verdrietig. "Ze zijn gebaat bij routine en duidelijke afspraken", legt Monika uit.

Petitie

Een andere locatie van Brownies&downieS is volgens Monika geen optie, want die 'zijn veel te ver weg voor ze'. Ze hoopt dan ook, samen met veel andere Purmerenders, dat er toch een doorstart komt op een andere locatie binnen de gemeente.

De petitie is op dit moment meer dan 1.100 keer ondertekend. "Ik hoop dat er een ondernemer is die een pand heeft die ze kunnen gebruiken", zegt Monika hoopvol.