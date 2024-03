Voorjaarsschoonmaak? Met deze tips gaat alles écht weer blinken

De voorjaarsschoonmaak is ontstaan doordat er vroeger gestookt werd met haarden en houtkachels. Om die warmte vast te houden, hielden mensen hun huizen potdicht. Aan het eind van de winter was alles zwart van het kolenpoeder. Een grote schoonmaak aan het begin van de lente was dus wel nodig.

Tegenwoordig is dat minder, maar toch is een keer per jaar je huis grondig boenen volgens Zamarra geen slecht idee. Eerder gaf ze al tips die goed zijn voor het schoonhouden van je huis, maar óók voor de portemonnee.

1. Vergeet de apparaten niet

Als iets schoon lijkt, betekent niet dat het schoon ís. Ook achter de deuren moet goed gepoetst worden. "Poets bijvoorbeeld ook de warmteafvoer van je koelkast. Daar zit veel stof en als dat ophoopt kost dat extra energie. Je zal dit merken in je portemonnee."

2. Ontdooien

Wat ook kan schelen in de centen, is het af en toe ontdooien en schoonmaken van de vriezer. "Iedere millimeter ijs kost meer energie. Af en toe laten dooien en boenen kan dus geen kwaad."

3. Laat schoonmaakmiddel achterwege

Niet overal, maar wel bij het lappen van de ramen. Door schoonmaakmiddel komen er vaak strepen, maar die zijn gemakkelijk te voorkomen. "Gebruik alleen schoonmaakazijn. Of alleen water. Zelf gebruik ik altijd een natte doek, en een schone droge doek om de ramen mee af te drogen."

4. Tegels boenen

Na veel regen zien de tegels in de tuin of op het balkon er vaak groen uit. "Er wordt altijd van alles aangeraden, zoals soda en azijn, maar dat is heel slecht voor je tuin en mag eigenlijk ook niet van de overheid." Volgens Zamarra is de beste manier simpelweg schrobben met heet water en een borstel. "En geen HG gebruiken als je huisdieren hebt!"

5. Witte kleding wit houden

Ook kleding geeft een schoon en opgeruimd gevoel. En bij zomerweer hoort ook weer witte kleding. Als witte kleding eenmaal grauw is, blijft het grauw. Dat is te verhelpen: "Je moet als je een kledingstuk gekocht hebt, het meteen met een wit wasmiddel wassen. Hier zit een stofje in dat je kleding wit houdt. Of je kunt je shirt iets witter krijgen door een badje te maken met warm water en oxipoeder, en dit zes uur laten weken."