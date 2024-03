Volop lente: komende week warm weer, met veel zon

Vanochtend is het op veel plekken nog bewolkt, maar vanmiddag klaart het in heel Noord-Holland op. De zon gaat schijnen en het blijft droog. Morgenochtend gaat het even regenen, maar 's middags komt de zon terug en wordt het 16 graden. Ook woensdag wordt een lentedag, met een temperatuur van zo'n 18 graden.

Met de hoge temperaturen wordt de warme trend van afgelopen maand doorgezet. Februari was de warmste februarimaand ooit gemeten, nu lijkt maart ook warmer dan ooit te worden. In de rest van Europa is het eveneens heel erg warm. In Spanje stijgt het kwik deze week tot boven de 30 graden.

Afkoelen

In Noord-Holland koelt het na woensdag weer wat af. Op donderdag en vrijdag wordt het 12 graden en in het weekend daalt de temperatuur tot 9 graden. Ook kan het komend weekend weer gaan regenen.

Volgende week klaart het weer op. In de aanloop naar Pasen gaat de zon schijnen.