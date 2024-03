Man (34) die twee boa's mishandelde, ontloopt celstraf wegens persoonlijke omstandigheden

Afgelopen oudjaarsdag ging het mis in de Hilversumse uitgaansstraat De Groest. Een 34-jarige Hilversummer wordt aangesproken door twee handhavers omdat hij door de Kerkstraat fietst terwijl dit een voetgangersgebied is. Eenmaal op de Groest stapt de man weer op de fiets, terwijl je ook daar niet mag fietsen.

Wanneer de boa's de Hilversummer hierop aanspreken en hem proberen staande te houden, haalt de man uit richting het hoofd van één van de boa's. Er ontstaat een schermutseling en een valpartij. Daarbij belanden zowel de Hilversummer als een van de boa's op het bovenbeen van de andere boa.

De handhaver loopt hierbij een gecompliceerde botbreuk op in zijn bovenbeen en raakt hierdoor volledig arbeidsongeschikt. De man moet meerdere keren geopereerd worden en heeft zes tot acht maanden nodig om te herstellen. En dat is ook vanmiddag zichtbaar: met krukken en al loopt de boa de rechtzaal binnen. Ook de andere boa heeft nog altijd lichamelijke klachten. Zo heeft hij last van rug- en nekwervels en lopen er op dit moment onderzoeken. Ook hij is vandaag aanwezig in de rechtzaal en inmiddels wel weer aan het werk.

'Ze waren heel gemeen'

Tijdens de zitting bespreekt de rechter de persoonlijke omstandigheden van de Hilversummer. Hij blijkt een vorm van autisme te hebben en begeleid te wonen. Hij heeft nog geen strafblad en volgens de reclassering is hij niet agressief en is de kans op herhaling klein. Zowel zijn begeleider als zijn ouders zijn vandaag bij de rechtszitting aanwezig.

De 34-jarige man stelt zelf dat hij afgelopen december uit noodweer handelde en zichzelf moest verdedigen. Volgens hem zouden de handhavers aan zijn rugtas hebben getrokken om hem tegen te houden: "Ze hadden mij niet zo uit moeten lokken en mij van mijn fiets moeten trekken. Ze waren heel gemeen."

Eén dag in de cel

De rechter onderstreept vandaag dat de twee mannelijke boa's volledig in hun recht stonden de man aan te houden. Net als dat het verzetten met geweld niet de juiste keuze was. Toch stelt de recht dat een celstraf de Hilversummer niet goed zou doen. En daarom straft de rechter de man met 30 dagen cel, waarvan 29 voorwaardelijk. Omdat de 34-jarige dader al één dag in de cel heeft gezeten, hoeft hij voor dit delict niet meer gevangenis in.

Tegen het einde van de zitting in de rechtszaak lijkt de sfeer gemoedelijk. Eenmaal buiten de rechtzaal schudden de handhavers en de veroordeelde man elkaar de hand.