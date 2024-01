Twee parkeerhandhavers in ziekenhuis na zware mishandeling op oudejaarsdag

Het incident vond rond 17.00 uur plaats op de Hilversumse uitgaansstraat de Groest. De twee medewerkers kwamen met hun verwondingen uiteindelijk in het ziekenhuis terecht. De slachtoffers werken voor een coöperatie genaamd ParkeerService, waar gemeente Hilversum hun parkeertaken bij onder heeft gebracht.

"Het is ontzettend triest", zegt Arnold Geytenbeek, directeur-bestuurder van ParkeerService. "De impact op de mensen en het team is groot. We gaan als eerste zorgen dat de medewerkers goed worden opgevangen en bijgestaan." Hoe het precies met de medewerkers gaat kan Geytenbeek vanwege privacy niet zeggen, wel laat hij weten dat er aangifte is gedaan.

Ook wil de directeur zijn waardering uitspreken richting de gemeente en de politie. "Zij hebben snel actie ondernomen en later op de avond heeft de burgemeester nog eens nagevraagd hoe het met de handhavers ging."

De politie laat weten dat er een 35-jarige man is aangehouden.