Tijd begint te dringen: kan Enkhuizer bruine vloot op tijd uitvaren?

Hoe hangt de vlag er in Enkhuizen bij? De havenstad ‘huisvest’ zo'n 40 à 50 schepen aan de Gependam en Oude Haven. Van daaruit organiseren ze dagtochten of schoolreisjes naar het IJsselmeer en de Waddenzee. "Er zijn een heleboel al bezocht en gekeurd", weet Paul van Ommen, directeur van de beroepsvereniging BBZ. "En een deel is zelfs al uitgevaren." De eerste uitkomsten stemmen hem tevreden. "Op een paar kleine aanpassingen na is alles in orde, en dat is hartstikke goed nieuws. Ze zijn bekeken door de keuringsinstanties en goed bevonden."

En daarmee kan het vizier op de toekomst. "We kunnen nu met zijn allen het seizoen goed beginnen, met het volle vertrouwen dat de veiligheid echt verbeterd is. Alle ruis en onduidelijkheid zijn hiermee weggenomen."

Op orde

Het schip van Jerke van As, de Nil Desperandum, is er een die gecontroleerd is. Met zijn schip waren geen grote dingen mis, vertelt hij. "Er moesten wat dingetjes aanpast worden, maar die waren snel te verhelpen. De tuigage heb ik deze winter al vernieuwd. Ik ben blij dat het achter de rug is, het is best spannend." Het schip kan dus begin april uitvaren.

Met La Bohème van schipper Leon van der Loo was ook niet veel mis: "De keuring is probleemloos en in goed overleg verlopen. Er waren een paar aandachtspunten die zo op te lossen waren. Ik moest een knoop vervangen door een eindsplits, en het Dyneema-touw vervangen door een staalkabel. Voor de rest lijkt alles in orde."

Wel klinkt er verontwaardiging over de administratieve afhandeling. "Ik lig nu al een tijdje aan de ketting, omdat ik mijn certificaat nog niet binnen heb", zegt hij. Zijn schip werd vorige maand al gekeurd. En geen juiste papieren betekent namelijk: niet uitvaren. En dat terwijl de eerste gasten volgende week al op de stoep staan. "Je bent machteloos, je loopt tegen een muur op. Het frustreert enorm. Ik heb mijn deel ruim op tijd gedaan, en inmiddels zijn we een maand verder."