Toezicht op bruine vloot schiet nog steeds tekort: "Kan niet alleen van ons komen"

Het toezicht op de zogeheten 'bruine vloot' is nog onvoldoende, ondanks eerdere aanbevelingen om deze vloot van historische zeilschepen juist veiliger te maken. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport dat vandaag werd gepresenteerd bij de drukbezochte Enkhuizer Zeevaartschool.

Enkhuizen kent diverse havens voor de zogeheten 'bruine vloot'. Meerdere schippers, waaronder schipper Renée van Hasselt van De Bontekoe, waren dan ook op de presentatie afgekomen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die werd gehouden in de Enkhuizer Zeevaartschool.

"Toen ik het schip tien jaar geleden aankocht ben ik naar een keuringsinstantie gegaan om te vragen welke keuringen ik nodig had. Maar daar was geen lijst voor", vertelt ze.

Ze is dan ook blij dat er nu iets gebeurd: "Als schippers en vanuit onze brancheorganisatie zijn we al een hele tijd bezig om alles aan te scherpen. Maar het kan niet alleen van ons komen."

Twee dodelijke ongevallen

Aanleiding voor het onderzoek zijn twee dodelijke ongelukken in 2022. Zo kwam de 12-jarige Tara eind augustus om het leven bij een ongeluk tijdens een schoolexcursie op de Waddenzee. Het andere ongeluk gebeurde in mei, waarbij een 79-jarige man uit het Gelderse dorpje Ellecom overleed en een vrouw ernstig gewond raakte. In beide gevallen schoot de giek van het schip los en kwam die op de slachtoffers terecht.

Toezicht wordt uitbesteed

Volgens de Onderzoeksraad is er te weinig prioriteit bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor toezicht op de bruine vloot. Ook is de wet- en regelgeving voor onder meer de mast en tuigage beperkt en biedt het ruimte 'voor verschillende interpretaties', concludeert de Onderzoeksraad.

Ook ligt het toezicht bij de (ILT), maar in de praktijk wordt de inspectie en certificering uitbesteed aan drie keuringsbureaus. "De bureaus zijn niet goed uitgerust voor hun taak en schippers en eigenaren worden te weinig op hun verantwoordelijkheid aangesproken", schrijft de Onderzoeksraad.