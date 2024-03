Ensemble steunt zieke dirigent Lex (42) met benefietconcert: "Ontzettend mooi"

"Dit is een beetje 'mijn' ensemble", grijnst Lex in de pauze van de laatste repetitie in het Zwethuis in Schermerhorn. "Het is mijn schuld dat we dit hebben opgericht." Dat gebeurde in 2011 nadat hij hulp kreeg bij een afstudeerconcert voor zijn studie. Dertien jaar later zijn er maar een paar wisselingen in het ensemble, maar is de kern nog intact.

Het is speciaal om zoiets met elkaar te delen, zegt klarinettist Nienke de Jong. "En dan heb je ook sterk het gevoel dat je hier wat voor wil doen."

Spullen verkopen en sponsorlopen

Lex is er dankbaar voor. Het benefietconcert is zeker niet de eerste die voor hem wordt georganiseerd. Twee jaar terug was NH bij de repetitie van een soortgelijk benefietconcert. "Er zijn vanuit veel verschillende hoeken allerlei initiatieven", aldus Lex.

"Mensen die tweedehands spullen verkopen en de opbrengst doneren. Er gaat in mei kennissen een wandeltocht doen in Spanje, die maken er ook een sponsorloop van. Ontzettend mooi en hartverwarmend dat mensen dat doen voor je."

Tekst loopt door onder de foto.