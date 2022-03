Musici regelen benefietconcerten voor doodzieke dirigent: "Dit is hartverwarmend"

Een groep musici is hard aan het repeteren voor een benefietconcert aanstaande zondag in Eemnes. Het doel: geld inzamelen voor dirigent Lex Bak (40), die aan een zeldzame vorm van kanker lijdt.

"Er is 300.000 euro nodig voor behandeling en onderzoek in de VS. Daar dragen we graag een steentje aan bij," vertelt organisator Rob van den Bosch. Het verhaal van Lex gaat hem erg aan het hart. "Hij is nog zo jong en dan op deze manier kanker krijgen... Met een dochtertje van twee, dat gun je hem niet."

Dirigent en muziekdocent Lex Bak is een bekende in de muziekwereld. Nu hij ongeneeslijk ziek is, komen musici uit alle windstreken samen om hem te helpen. Bij Muziekvereniging Prinses Irene in Huizen, waar hij jarenlang het jeugdorkest dirigeerde, is het gelegenheidsorkest al wekenlang hard aan het repeteren.