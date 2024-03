Honderden mensen liepen gisteravond met een kaars of lichtje mee in de stille tocht door Wijk aan Zee voor Sien. Het 14-jarige meisje kwam om het leven na een aanrijding in Beverwijk, ruim twee weken geleden. Aan het eind van de tocht streek de familie neer op een bankje voor sporthal De Moriaan, waar zij in het donker omringd werden door de talloze meegebrachte lichtjes.