Wijk aan Zeeërs eren Sien (14) met lichtjestocht: "Ze was heel bijzonder en innemend"

De lichtjestocht belooft erg indrukwekkend te worden. "Ik hoor van zoveel mensen dat ze willen komen, dat is hartverwarmend. Ook de steun die we van alle kanten krijgen." Zo zet de gemeente handhavers in om de wandeling in goede banen te leiden. De tocht begint 19.00 uur op het Julianaplein. De bedoeling is dat iedere deelnemer zelf een lichtje meeneemt. De Wijk aan Zeeërs worden opgeroepen om de vlag halfstok te hangen.



De wandeling eindigt bij sporthal De Moriaan, waar een herdenkingsboom voor Sien is geplant. "We hopen dat mensen ook bloemen, een knuffel of iets anders meenemen, om die aan het einde van de tocht bij de boom achter te laten."