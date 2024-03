Bijzondere schaatswedstrijd: G-schaatsers tegen dweilmachine

Het was zaterdagmiddag feest voor de G-schaatsers van de stichting Aangepast Schaatsen Kennemerland (ASP). Op de ijsbaan van Haarlem wonnen ze hun wedstrijd van... de dweilmachine. Rick Spierings was de initiatiefnemer van de bijzondere wedstrijd tegen de ijsmachine, bestuurd door ijsmeester Ronald van Ouwel. De ijsmeester deed zijn uiterste best om de schaatsers voor te blijven, maar noteerde slechts de zevende tijd. "Ze rijden harder dan ik vermoedde", verzuchtte hij na afloop.