Regenboogbankje in Driehuis opnieuw uit de grond getrokken

Het bankje is al vaker beklad, vernield of uit de grond getrokken. Het is nog niet bekend wie er achter deze vernielingen zit. Een woordvoerder van de gemeente Velsen laat weten dat de gemeente aangifte doet van het vandalisme.

Gericht vandalisme

Of het vandalisme specifiek gericht is op de regenboogkleuren of dat het om willekeurige vernieling gaat, is niet bekend. "Daarin tasten we nog in het duister", laat de woordvoerder weten. De gemeente doet in ieder geval wel een oproep naar mensen die iets tégen het regenboogbankje hebben, om zich bij hen te melden. "Dan kunnen we met elkaar in gesprek."

Daarnaast roept de gemeente mensen op om zich te melden bij de politie als zij iets hebben gezien of gehoord van de vernieling van vrijdagnacht. De gemeente is niet van plan om het bankje weg te halen. "We zullen het bankje weer netjes terugplaatsen."