Bewoners Holendrecht beboet na fout parkeren: ''Ik moet hem wel op de stoep zetten''

In Zuidoost, bij het Nieuwersluishof, zijn te weinig parkeerplekken. Hierdoor moeten bewoners vaak op de stoep of in het gras parkeren. Het parkeerprobleem is een aantal jaar geleden ontstaan door de herinrichting van de parkeerplaats. Daarnaast zijn er weinig andere plekken in de buurt waar je nog gratis kan parkeren: "Forenzen komen hier overdag hun auto neerzetten, omdat ze weten dat het gratis parkeren is. Daarna pakken ze de metro en gaan verder de stad in", vertelt Lisinka Joval-Nieuwendam van bewonerscollectief Holendrecht West.

Betaald parkeren

Ook verdwijnen er nog zo'n zestien parkeerplekken, omdat er laadpalen komen voor elektrische auto's. Het is een groot probleem voor de buurt dat deze plekken verdwijnen. "We worden gezien als een wijk waar niet heel veel geld is. Ik hoor al van andere bewoners dat ze boetes hebben, deze lopen op tot 2.200 euro. Op gegeven moment kunnen ze het gewoon niet meer betalen, dus het raakt mensen ook gigantisch in hun portemonnee", vertelt Joval-Nieuwendam.

Het bewonerscollectief heeft onder ruim tweehonderd bewoners een enquête afgenomen. Daaruit blijkt dat ruim negentig procent voor betaald parkeren is, in de hoop dat het rustiger wordt in de wijk. De stadsdeelcommissie heeft hiermee ingestemd, maar dit gaat pas per 2025 in.

Tekst gaat door onder de foto