Tickets gekocht, maar niets ontvangen? Zó koop jij dit jaar veilig je festivalkaartje

“Festivals, evenementen, concerten maar ook bijvoorbeeld toegangskaartjes voor de Efteling: het maakt niet uit naar welk festival of evenement je wilt. Een fraudeur heeft altijd - zogenaamd natuurlijk - die kaartjes tot zijn beschikking.”



Daarom raadt de fraude-expert van de politie aan om je tickets te kopen bij een eerstelijnsverkoper, maar hij weet dat dit in de praktijk niet altijd kan. Vaak zijn kaartjes binnen enkele uren uitverkocht.

“Eerstelijns verkopers zou dus het mooiste zijn. En koop anders bij een veilige site, zoals TicketSwap. En als je echt iets koopt via Marktplaats, zorg dat je weet van wie je het koopt, ga bij die persoon langs en gebruik de kopersbescherming."

Ook de opgelichte Kim heeft haar Zwarte Cross-ticket uiteindelijk via Marktplaats bemachtigd, maar dan wel - zoals Van der Linden ook adviseert - door bij de koper thuis langs te gaan. "We gaan er dus evengoed heen!”, vertelt Kim dan ook met een big smile.

Dit zijn dé red flags

TicketSwap is één van de veiligste opties, maar toch maken fraudeurs ook daar misbruik van, vervolgt de internetoplichtingsexpert. “Zorg dat je altijd in de online omgeving van TicketSwap blijft”, is zijn gouden tip. En laat je niet door allerlei linkjes overrompelen, want op die manier proberen criminelen je naar andere onbetrouwbare sites te krijgen.

