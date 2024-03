Kim voor honderden euro's aan festivaltickets opgelicht: "Puur ongeluk"

Ze vroeg haar vriend om in contact te komen met de verkoopster, hij kreeg wél reactie. Toen begon de argwaan bij de feestvierder. "Toen even later de kaartjes nog steeds niet binnenkwamen, wist ik het: ik ben opgelicht." Uiteindelijk is ze het schip ingegaan voor 720 euro, voor een jonge werkende dame, zoals ze het zelf omschrijft, 'aanzienlijk veel geld'.

Eerder schafte Kim al tweedehandskaartjes aan via de Facebookgroep "Je bent Zwarte Crosser als..." en dat ging altijd goed. Waarom nu niet? "Puur ongeluk. En door angst dat een ander de tickets zou bemachtigen, handelde ik véél te haastig. Achteraf denk ik wel: ik had beter moeten kijken. Het was overduidelijk een nepaccount. Geen vrienden en geen foto’s. Maar je denkt er op dat moment gewoon niet over na, zeker niet als je het doet als je drukt bent."

Zo voorkom jij dat je wordt opgelicht

Helaas is het Kim niet gelukt om haar geld terug te krijgen. “Ik word van het kastje naar de muur gestuurd”, vertelt ze. Wel heeft ze zo veel mogelijk mensen op Facebook gewaarschuwd voor de oplichter in de groep, in de hoop anderen het leed te besparen. “Hopelijk heb ik wat mensen kunnen behoeden, want ik zag dat ze aan anderen nog wel steeds probeerde tickets te verkopen.”