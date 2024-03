Tata Steel draait plan voor massa-ontslag terug, honderden banen gered

Het plan van Tata Steel om 800 banen te schrappen is van de baan. Dat meldt vakbond FNV vandaag na besprekingen met het bedrijf. Alle werknemers die hun baan op de tocht voelden staan, horen deze week dat zij bij het staalbedrijf in dienst blijven. Sommigen zullen wel een veranderde of ander functie aangeboden krijgen binnen het bedrijf.