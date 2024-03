Van foeilelijke belwinkel naar historische gevel: Haarlemse Kruisweg 42 opgeknapt

Tot voor kort zat een belwinkel in het pand. Marjolein: "Toen die wegging, besloten we om de zaak rigoureus aan te pakken. De hele binnenkant is vernieuwd, maar er moest ook een nieuwe pui in. We gingen met een architect aan de tekentafel zitten en toen we bijna klaar waren, kwam Erfgoed Haarlem in beeld. De gemeente heeft voor de subsidie gezorgd."

Originele bouwtekeningen

Erfgoed Haarlem is het kenniscentrum van de gemeente rond het historisch erfgoed in de stad. Madelon is enthousiast over de regeling. "Het is een fijne regeling. Het maakt het voor pandeigenaren makkelijker om die extra details toe te voegen. Ze helpen met het vinden van de originele bouwtekeningen. Dat maakt het een leuk proces en het maakt Haarlem ietsje mooier."

Wethouder Floor Roduner overhandigde de zussen bloemen en een cadeautje. "Als je de foto's ziet van hoe het hier eerder uitzag, met die felblauwe telefoonwinkel, met van die inhammen bij de entree. Niet echt prettig om in de binnenstad te hebben. En als je ziet hoe het nu is geworden: niet alleen mooi, maar het ziet eruit zoals het er altijd uitzag en hoe het zou moeten zijn."

100.000 euro per jaar

De gemeente heeft de komende vier jaar 100.000 euro per jaar beschikbaar voor het opknappen van historische gevels in het centrum. Roduner: "We hebben nu twaalf aanvragen binnen van eigenaren van panden. Dit is de eerste gevel die wordt opgeleverd. Als dit het effect is van de relatief kleine bijdrage van de gemeente, dan ben ik nu al blij met het resultaat.

En dat zijn de zussen Van der Goen ook. "Ook dankzij dit soort projecten knapt het al wat op hier rond het station", vindt Marjolein. Madelon vult aan: "Het wordt een mooie entree van Haarlem."