Waarom het stopzetten van bouwproject Medemblik aan Zee na 10 jaar geen verrassing is

Die laten op hun beurt weten dat ze de afwijzing onredelijk vinden. Omdat het tot vertraging van de ontwikkeling leidt, willen ze uitstel van de opleverdatum. En er wordt goedkeuring geëist. "Blijft die goedkeuring uit, dan zal Medemblik aan Zee zich beraden op eventuele andere stappen", zo mailt een projectmanager van Scholtens.

Extra appartementen in plaats van winkelruimte

Opnieuw gaan de ontwikkelaars en de gemeente verder met elkaar, maar lang blijft het stil. "In juli vorig jaar hebben we opgebeld hoe het ervoor stond", vertelt wethouder Jeroen Broeders een dag na het besluit. Niet veel later volgt een brief van de bouwers. De verkoop van de woningen, die nog gebouwd moeten worden, valt tegen en voor de winkelruimte is geen interesse. Het verzoek is om de winkelruimte te schrappen en in ruil daarvoor 6 extra appartementen te bouwen. Ook wordt om een jaar uitstel gevraagd.

"Er is overleg geweest, ook tussen onze advocaten. Maar daarover is geen overeenstemming bereikt. De aanpassingen zijn zo groot, dat het project juridisch gezien opnieuw aanbesteed moet worden. En ook wilden we de opleverdatum niet meer verlengen", aldus de wethouder.

Afgelopen vrijdag volgde er nog een brief van de ontwikkelaars dat ze toch zouden starten met de bouw, maar voor de gemeente was dat ruimschoots te laat. "De opleverdatum was afgelopen zondag. Dus dat was helemaal niet realistisch", legt Broeders uit.

Project altijd al kansloze missie geweest?

Maar was eigenlijk niet al heel lang duidelijk dat Medemblik aan Zee er nooit van zou komen? "Ik wil niet terugblikken op de periode voordat ik er was (voor juni 2022, red.). Maar doordat de opleverdatum was verstreken, konden we nu zonder financiële consequenties het contract laten ontbinden."

Dat wordt beaamd door oud-wethouder Hans Tigges: "Eerder stoppen was inderdaad veel te duur geweest voor de gemeente. Het project was in de combinatie met hotel, winkels en woningen gewoon te veel."

Hoe nu verder met oude stadhuis

Grote vraag is: wat nu met het gebied rondom het oude stadhuis? "Ik wil in ieder geval het stadhuis behouden voor de gemeente", aldus Morgen!-raadslid Siem Zeilemaker. "Met een culturele invulling."

Maar zover is wethouder Jeroen Broeders nog niet. "Het is formeel nog niet eens van ons. Ik hoop dat de ontwikkelaars gewoon meewerken aan het terugleveren van het stadhuis. En dat in de staat zoals we het tien jaar geleden verkochten. Zo niet, dan worden de kosten voor herstel verrekend met de aankoopprijs die we moeten terugbetalen."

Verdere stappen zegt de gemeente niet te zetten. "We willen dit op een zakelijke en nette manier afronden. Maar als het vanuit de ontwikkelaars wel gedoe geeft, dan stappen we naar de rechter. We staan ijzersterk."