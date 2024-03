Oplossing gevonden: Texelaars staan na ziekenhuisopname ‘s nachts niet meer op straat

De oplossing is gevonden in de familiekamers van het ziekenhuis in Den Helder. De kamers kunnen per direct worden ingezet. Deze kamers zijn oorspronkelijk gecreëerd voor ouders van kinderen die in het ziekenhuis liggen en voor de partners van vrouwen die op de afdeling kraam- en verloskunde verblijven.

Het gebeurt ongeveer 45 keer per jaar dat patiënten vanuit de spoedeisende hulp in de avond of nacht niet meer terug kunnen naar het eiland. De verwachting is dat bijna altijd een familiekamer beschikbaar zal zijn. Mochten de kamers toch bezet zijn, dan worden patiënten zoals gebruikelijk doorverwezen naar een nabijgelegen hotel en, mocht dat nodig zijn, voorzien van kleding.