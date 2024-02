Noordwest Ziekenhuis kan Texelaars geen overnachting bieden na ontslag: "We zijn geen hotel"

Het Noordwest Ziekenhuis in Den Helder probeert een oplossing te zoeken voor Texelaars die 's avonds op de spoedeisende hulp belanden en daarna niet meer naar huis kunnen. De laatste boot is dan al vertrokken. De Texelse Mariëlle Hin deed vorige week een oproep en kreeg meer dan honderd reacties van eilanders die ook zo'n ervaring hebben.

"We hopen hierbij wel dat mensen begrijpen dat we als ziekenhuis geen hotelfunctie kunnen bekleden. En het opnemen van patiënten zonder zorgvraag is ook niet passend", aldus Leeuwerke.

Het ziekenhuis in Den Helder begrijpt heel goed dat het voor mensen een vervelende situatie is, zo reageert Job Leeuwerke, hoofd communicatie van de Noordwest Ziekenhuisgroep. "Patiënten die bij ons op de spoedeisende hulp komen, hebben een acute zorgvraag. Onze prioriteit ligt dan bij het behandelen van deze zorgvraag. Op het moment dat deze patiënten geholpen of behandeld zijn, mogen zij het ziekenhuis verlaten. Echter gaat het hier om de situatie dat iemand afhankelijk is van de boot naar Texel en niet meer terug kan."

De woordvoerder geeft aan dat het ziekenhuis ook zorgen heeft over dit onderwerp. "Daarom zijn we al langer gewend om patiënten in dit soort situaties te verwijzen naar nabijgelegen hotels. Patiënten worden hierbij geholpen door onze receptie, die telefoonnummers heeft van diverse hotels in Den Helder."

Maar daar kunnen de Texelaars meestal niet terecht. Want de hotels hebben geen nachtreceptie en zijn 's avonds na half tien ook niet meer goed bereikbaar. Sommige Texelaars kunnen bij familie aan de vaste wal overnachten. Maar dat lukt niet iedereen. Mariëlle Hin gaf eerder aan dat ook niet alle Texelaars een hotelovernachting kunnen betalen.

De patiënten worden volgens het ziekenhuis niet in hun pyjama op straat gezet. "We hebben altijd extra kleding beschikbaar voor patiënten mocht dat nodig zijn."

Oplossing

Ook de gemeente heeft oog voor het probleem, zo liet de kersverse burgemeester van Texel Mark Pol in een openbare vergadering weten. Hij had eerder een kennismakingsgesprek met de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. "We zijn bezig om daar gezamenlijk oplossingen voor te zoeken", zei hij. Dat verhaal wordt bevestigd door het ziekenhuis.

Daar wordt momenteel uitgezocht hoe vaak het voorkomt dat mensen vanuit de spoedeisende hulp niet meer terug kunnen naar Texel. Het probleem was in het ziekenhuis al langer bekend. "Op basis van deze gegevens proberen gaan we samen met de gemeente Texel op zoek naar een passende en duurzame oplossing."