Slechtste team van Noord-Holland eindigt bij Kratje Trap in de plus: "We winnen nooit"

In het voetbal zit het soms mee en soms tegen, maar bij De Kennemers gaat het dit seizoen wel heel matig. De vijfdeklasser uit Beverwijk staat op -1 punt. Ze stonden op twee punten, maar de KNVB gaf De Kennemers drie strafpunten voor een afmelding. Één ding is bijna zeker, in deze nieuwe aflevering van Kratje Trap eindigen ze in de plus. "We winnen nooit."