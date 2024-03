Winkelgebied Bussum kent veel leegstand: is het tij nog te keren?

Op dit moment is ook het winkelgebied te 'versnipperd' volgens Van den Biggelaar. Enkele jaren geleden was de slogan in Bussum met betrekking tot groenvoorziening 'meer doen met minder'. En dat zou nu weer kunnen, maar dan: meer doen met minder winkelstraten. Als voorbeeld van de versnippering geeft de Bussumse ondernemer de Action die achter het station zit. Een winkel die volgens hem niet thuishoort in een woonwijk met kleine straten, getuige ook de enorme vrachtwagen die daar ter plekke moet laden en lossen.

Lege panden

Voorbeelden van waar het wel goed gaat zijn dus bijvoorbeeld de Vlietlaan en de Kapelstraat. Maar ook de Nieuwe Brink waar de Hema naar toe is verhuisd. Daar is de loop van het winkelend publiek naar toe gegaan en is het een aantrekkelijk stukje Bussum geworden.

Toch gaat dit blijkbaar wel ten koste van andere winkelstraten in het centrum. Een wandeling door de Veerstraat leert dat daar alleen al acht lege winkelpanden staan. En het Julianaplein heeft ook een treurige aanblik met de enorme winkel waar eerst de Hema zat, daarna de supermarkt Jumbo, maar die nu leegstaat.

Ondernemers in de straat zijn bezorgd. Liever willen ze niet met hun naam in de pers, om niet nog meer negativiteit te veroorzaken. Maar het is duidelijk dat er minder winkelend publiek is. Sommige winkeliers, die al lang in de straat zitten, vragen zich af of de combinatie tussen omzetderving en hoge huurprijzen nog wel vol te houden is.

Misschien te laat

Gooise Meren is wel van plan om onder andere het Veerplein en de Veerstraat een make-over te geven. De bedoeling was om daar eind van dit jaar een start mee te maken maar dat zal in de eerste helft van volgend jaar worden. Maar dan is het misschien al te laat om het tij te keren: veel winkels hebben zich al verplaatst naar de randen van het centrum. De vrees onder de winkeliers bestaat dat als de Veerstraat eenmaal is opgeknapt, het publiek al ergens anders inkopen doet.

De gemeente laat in een reactie weten dat binnenkort het ontwerp van de herinrichting van de Veerstraat aan belanghebbenden zal worden gepresenteerd. Daarna zal het college een besluit nemen over datzelfde ontwerp.