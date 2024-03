Ton (92) herdenkt slachtoffers legionellaramp: "Had één van hen kunnen zijn"

De 92-jarige Ton van Doorn uit Heiloo is één van hen. Hij bezocht samen met familie de Westfriese Flora in 1997. Hij liep eigenlijk min of meer toevallig langs het bubbelbad dat uiteindelijk de brandhaard van de legionellabacterie was. Het bad was gevuld met water uit een brandslang die al een tijd niet gebruikt was. Ook had de standhouder geen chloor in het water gedaan.

"Ik had een fles wijn gewonnen en dat was de reden dat ik naar de hal met de bubbelbaden liep", vertelt Ton aan NH. "Ik heb daar nog even staan kijken maar ik werd in eerste instantie niet ziek. Ik dacht nog dat ik geluk had gehad, maar na een paar dagen werd ik in één keer doodziek."

Ton lag uiteindelijk ruim een week in het ziekenhuis en moest vechten voor zijn leven. Voor hem is de herdenking in Bovenkarspel dan ook een verplichting: "Ik had één van hen kunnen zijn."

Bekijk hieronder het hele verhaal van Ton van Doorn: