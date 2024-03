'Sobere' herdenking legionellaramp teleurstelling voor Stichting Veteranenziekte: "Erg verdrietig"

Er komt vandaag wel een herdenking bij het legionellamonument in Bovenkarspel waarbij burgemeester Ronald Wortelboer een krans legt. Maar dat is volgens Diana Snijder van de stichting geen 'waardige manier' om de ramp te herdenken. "Aan de andere kant is het ook kenmerkend voor het probleem. Er is te weinig aandacht voor deze sluipmoordenaar."

Het is alweer 25 jaar geleden dat er zich een stille ramp voltrok tijdens de Westfriese Flora. Honderden bezoekers van de overdekte bloemenshow in Bovenkarspel werden met de legionellabacterie besmet, via verneveld water uit een bubbelbad. Het bubbelbad was gevuld met water uit een brandslang die al lange tijd niet gebruikt was. Ook had de standhouder geen chloor in het water gedaan.

De gevolgen waren ingrijpend: 32 mensen kwamen om en honderden werden ziek. Het is de grootste uitbraak van de veteranenziekte tot op dat moment in de wereld. Veel overlevenden hielden er voor de rest van hun leven blijvende gezondheidsklachten over. "Mensen die het overleefd hebben, zijn nooit meer de oude geworden", vertelt Diana Snijder van de Stichting Veteranenziekte.

Intensive care

Snijder heeft daar zelf ervaring mee. Haar man Yves kreeg op 46-jarige leeftijd ook de veteranenziekte. Niet door een bezoek aan de Westfriese Flora maar in 2008, waarschijnlijk tijdens zijn werk als beveiliger in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. "Hij heeft 21 dagen op de IC gelegen en gevochten voor zijn leven."

Het stoort Snijder dan ook dat er bij de veteranenziekte meteen gedacht wordt aan iets van lang geleden dat in Bovenkarspel is gebeurd. En dat terwijl het aantal legionellabesmettingen en -uitbraken ieder jaar toeneemt. Ondanks de aangescherpte wet- en regelgeving na de ramp in het dorp. "In 2013 waren er 308 gevallen, vorig jaar waren dat er 909 en dan zijn alle cijfers nog niet compleet. Dat is toch schrikbarend?"

