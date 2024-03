Brigitte van den Berg stond vandaag voor de loodzware taak om leerlingen van groep zeven van basisschool De Anjelier uit te leggen waarom politiek zo leuk is. De 34-jarige wethouder van Beverwijk is zelf van jongs af aan al gegrepen door dat virus en is momenteel in de running om de overstap naar de Europese politiek in Brussel te maken. Maar politiek is toch hartstikke saai? Niet dus, zo bleek.