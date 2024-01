Blijft Beverwijkse wethouder Brigitte van den Berg toch in IJmond?

Wethouder Brigitte van den Berg is door leden van haar partij D66 op de derde plaats gezet van de kieslijst voor de Europese Parlementsverkiezingen van juni. De kans dat Beverwijk daarmee dit jaar opnieuw een wethouder verliest, lijkt daardoor iets te zijn afgenomen.

Brigitte van den Berg. - Foto: D66

De 34-jarige Brigitte van den Berg had zelf gehoopt op een plaatsje hoger, maar noemt positie drie op de lijst nog steeds 'een mooie plek'. "Maar het is onduidelijk of Europa nu voor mij in beeld komt." D66 maakt in Brussel onderdeel uit van het linkse Renew Europe. Bij de vorige verkiezingen in 2019 leverden de sociaalliberalen twee zetels aan die partij.

Politiek bedrijven is al sinds haar puberteit Van den Bergs lust en leven. De stap naar 'het grote Brussel' maken zou dan ook een droom zijn die uitkomt. "Maar we gaan nog steeds voor drie zetels straks. Dat zou dan genoeg moeten zijn."

Verbinding met de IJmond Verhuisdozen hoeft ze sowieso niet te gaan pakken. Wat de uitslag ook wordt, ze blijft haar appartement in Beverwijk aanhouden. "Het is de bedoeling dat ik heen en weer zal reizen. Dat is ook belangrijk, om zo in ieder geval de verbinding met Nederland, in mijn geval met de IJmond, te behouden."

Beverwijk heeft deze maand overigens al afscheid genomen van een ándere wethouder, Cecilia van Weel. Een afscheid dat niet als een verrassing kwam, zij had al afgesproken tot begin van dit jaar actief te blijven als wethouder. Volgende week stemt de gemeenteraad over haar opvolging.