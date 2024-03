Video: steeds meer en grotere drugslabs in Noord-Holland, dit is waarom

Zo werd begin 2020 in een crystal meth-lab in Zaandam nog werd gewerkt met huis-, tuin- en keukenpannetjes. Eind februari ontdekte de brandweer een van de grootste drugslabs van Nederland in een loods in Rijsenhout. Hier werd gewerkt met enorme zelfgemaakte ketels en trof de politie meer dan 30.000 liter aan grondstoffen en 1.000 kilo drugs aan. Dan kan één lab makkelijk net zo veel drugs produceren als talloze kleinere labs. "De labs die wij zien zijn echt enorm aan het worden", benadrukt Emile. "En daarmee groeien ook de risico's."

Die risico's werden eind januari duidelijk bij het ontmantelen van een drugslab in Den Helder. Het lab zat verscholen in een verlaten pand in de winkelstraat van Den Helder. Midden tussen het winkelend publiek.

De ontmanteling van het lab was zo gewaagd dat het LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) een vrachtwagen tegen de winkelpui moest parkeren voor het geval de boel toch de lucht in zou vliegen. "Dat was echt behoorlijk gevaarlijk", benadrukt Emile. De ontmanteling verliep zonder problemen.

Tekst loopt door onder de foto's.