Recordaantal drugslabs opgerold in de provincie, met alle gevaren van dien

In Westknollendam ging het eind 2022 wel fout. Een flinke explosie en de daaropvolgende brand legde hier een halve loods in de as. Na de brand werden in het pand restanten van een drugslab gevonden en gevaarlijke stoffen.

Waarom Noord-Holland?

Maar wat maakt Noord-Holland zo aantrekkelijk voor de drugsproducenten? Allereerst is de infrastructuur in de provincie is ideaal, vertelt Emile. Niet alleen is Schiphol dichtbij, ook de haven van Amsterdam en zo'n twintig kleinere jachthavens liggen binnen handbereik. Stuk voor stuk plekken waar de grondstoffen van de drugs binnenkomen en het eindproduct weer kan worden geëxporteerd.

Daarnaast is er nog relatief veel buitengebied beschikbaar, waar criminelen vaak hun gang kunnen gaan zonder te worden gestoord. Al zijn labs midden in de bewoonde wereld allang geen uitzondering meer, zoals in Den Helder.

Dat de politie nu meer labs vindt, betekent niet meteen dat het aantal net zo hard groeit. "Het kan zijn dat het er altijd al zo veel zijn geweest", legt Emile uit. "Wat je niet weet, dat zie je ook niet."

Sinds 2020 zetten de politie in Noord-Holland, het OM, gemeenten en onder andere de Belastingdienst zich nog intensiever in om drugslabs op te sporen en inwoners voor te lichten. Naar schatting wordt slechts één op de vijf drugslabs ontdekt.

*Emile wil vanwege veiligheidsredenen niet met zijn volledige naam in het artikel.