Opvallend veel zware drinkers in Opmeer: "Wordt er van jongs af aan ingegoten"

Wil je tot de groep 'zware drinkers' behoren, dan moet je als man tenminste één dag in de week minimaal zes glazen op één dag drinken. Voor vrouwen is de norm vier glazen.

Wat de verklaring is voor het relatief grote aantal zware drinkers in Opmeer is niet helemaal duidelijk. Uit een kleine rondgang langs wat voorbijgangers in het hart van Opmeer blijkt wel dat er hier al vroeg wordt begonnen met drinken. "Ik denk dat het er van jongs af aan in is gegoten", zo verklaart een wat oudere man het hoge cijfer. "In de schuren hier. Het zit een beetje in de cultuur."