Haarlem krijgt er een nieuwe wijk bij, met betaalbare woningen

Betaalbaarheid sociale huurwoningen

Bij NH komen vaak reacties en vragen binnen over de betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Daarom even de feiten op een rij over de nieuwe woonwijk:

De eerste woontoren van Oostpoort wordt geheel gevuld met één- of tweepersoonswoningen van ongeveer vijftig vierkante meter. Daarvoor wordt een huur van 600 à 800 euro gevraagd. De maximale huur voor sociale huurwoningen is voor 2024 gesteld op 879,66 euro.

Om in aanmerking te komen voor deze woningen mag het inkomen niet hoger zijn dan 47.699 euro per jaar voor een eenpersoonshuishouden of 52.671 voor een meerpersoonshuishouden.

De maximale huurtoeslag voor alleenstaanden is 368 euro per maand. Voor samenwonenden is er maximaal 321 euro.

Nieuwe sociale huurwoningen hebben volgens Ruben van de Spek van Ymere bovendien het voordeel dat ze heel duurzaam worden gebouwd en daardoor lagere energielasten kennen.