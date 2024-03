Brand in tennishal Alkmaar aangestoken, eigenaar aangeslagen: "Alles is stuk"

Paul Neijens, eigenaar van de tennishal, heeft ook van de politie gehoord dat de brand is aangestoken. "Geen idee door wie of waarom." Bij de eerste melding bij de brand in de nacht van zondag op maandag zou de melder twee personen op een fatbike weg hebben zien rijden. Dat hoeven overigens niet de daders te zijn, benadrukt de politie.

Ondertussen overheerst het verdriet en het ongeloof bij de tennishal. "We voelen ons slecht. Het is waanzinnig vervelend wat er gebeurd is", zegt Neijens. "Roetschade, waterschade, de vloer kapot, alles is stuk."

Brand bij BSV Bergen

Opvallend is dat er begin maart ook al een brand is geweest een tennisvereniging in Bergen. Op 2 maart ging het mis bij het clubhuis van BSV Bergen aan de Oudtburghweg. Dit pand is ongeveer 5 kilometer verwijderd van de tennishal in Alkmaar. Ook die brand zou zijn aangestoken. De politie bevestigt dat er vanuit de club aangifte is gedaan van brandstichting.

Ook de verzekeringsexpert geeft aan dat hier sprake was van brandstichting, maar de politie kan dat niet bevestigen. De brand bij BSV Bergen was zaterdagochtend om 4.30 uur, maar er is pas op maandag melding gemaakt bij de forensische opsporing. Daarom wilde de politie geen vervolgonderzoek doen, omdat die plek dan niet meer 'maagdelijk' was. "Er hadden al twee dagen lang allerlei mensen rondgelopen, en dan heeft het voor ons als politie geen zin meer om de plek op sporen te onderzoeken."

De aangestoken brand bij de tennishal in Alkmaar is twee dagen na de brand bij het clubhuis van de tennisvereniging in Bergen gebeurd. Dit is voor de politie aanleiding om opnieuw naar de brand in Bergen te kijken. Mensen die getuige zijn geweest van een van de twee branden worden opgeroepen hun informatie te delen met de politie.