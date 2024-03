Geliefde Oma Koe is gaan hemelen: maar liefst 17 jaar was ze de 'boerderijmascotte'

"Melkkoeien worden gemiddeld 5 jaar en het vleesvee hier zo'n 10 jaar. Daarna gaan ze uiteindelijk naar de slager. Dus bijna 17 jaar is echt een hoge leeftijd", legt Wouter uit. Oma Koe zag op 20 mei 2007 het levenslicht en is al die tijd op boerderij Sinneveld gebleven.

De mascotte van de boerderij

"We hadden echt een goede band met haar. Ze liep nooit weg als je kwam. Een makke koe, daarom mocht ze hier ook blijven. Ze at de koekjes uit je hand. Ook de deelnemers van onze zorgboerderij genoten van haar. Het was echt een familielid, een beetje de mascotte van ons bedrijf", aldus Wouter.

Oma Koe heeft voor 12 nakomelingen gezorgd. "Eén van haar dochters, geboren in 2013, is nu de oudste. Dus dat wordt de volgende Oma Koe. Ook die is heel mak en lijkt een beetje op haar moeder."

