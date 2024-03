De Peiling: ik doe alles om fit te blijven

De gemeente Bergen is het meest vergrijsd. In Opmeer zijn meer zware drinkers dan in de rest van het land en op Texel overlijden opvallend veel mensen aan hart- en vaatziekten.

Mensen hebben meer ziektes en toch moet Noord-Holland Noord binnen zes jaar gezonder zijn dan alle andere regio's.

