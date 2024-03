Drie jaar cel voor Hilversummer (23) die twee vrouwen verkrachtte

De emoties zijn voelbaar wanneer de partijen de zittingszaal inlopen. Snikken en zware zuchten zijn hoorbaar. Bij sommige aanwezigen in de zaal is de spanning op het gezicht af te lezen.

Dan gaat de rechter kort en bondig de feiten langs. Van de drie vrouwen die aangifte tegen Van Z. hebben gedaan, zijn er twee in de ogen van de rechtbank bewezen. Hun verklaringen zijn betrouwbaar en worden ondersteund door ander bewijs zoals lichamelijk letsel. De derde aangifte wordt ook als betrouwbaar gezien, maar daarvoor is te weinig bewijs dat er sprake is van dwang.

"Het kan niet anders dan dat het duidelijk was dat ze geen seks met u wilden. U heeft alleen maar gedacht aan uw eigen genot en geen rekening gehouden met wat zij wilden. Daarmee heeft u een ernstige inbreuk gemaakt op de fysieke en geestelijke gesteldheid van de vrouwen", zo vat de rechter de verkrachtingszaak samen.

Whatsapp-sticker

Ook acht de rechtbank bewezen dat Van Z. kinderpornografisch materiaal in zijn bezit had en heeft verspreid. Het gaat hierbij om een 'Whatsapp-sticker' die de politie tijdens het onderzoek op zijn mobiel vond.

Dit allemaal samen zorgt ervoor dat de rechtbank Van Z. veroordeelt tot een 3 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd 3 jaar. De rechtbank laat weten wel rekening te houden met het feit dat de man aangeeft dat hij zijn gedraag moet veranderen en openstaat voor een behandeling. Daarom worden er ook door de rechtbank bijzondere voorwaarden opgelegd aan de Hilversummer. Zo moet hij zich tijdens zijn proeftijd melden bij de Reclassering, meewerken aan onderzoek naar het gebruik van alcohol en zich laten behandelen om herhaling te voorkomen.

Bij het horen van de straf zakt hij achter in zijn stoel en kijkt hij zichtbaar geëmotioneerd om naar zijn ouders. Ook wanneer hij de zaal verlaat staan de tranen in zijn ogen. Bij de ouders van de slachtoffers is de opluchting zichtbaar.

Utrechtse corps

De Hilversummer was lid van het Utrechtse Studentencorps en kwam de vrouwen tegen in het uitgaansleven van Utrecht. Alle drie waren na een avond stappen met hem mee naar huis gegaan, maar hadden ze tegen hun wil seks met de man. Naast de drie vrouwen die aangifte hebben gedaan, hebben nog vijf andere vrouwen een vergelijkbare verklaring afgelegd. Zij wilden geen aangifte doen.

Het Openbaar Ministerie (OM) achtte de twee verkrachtingen eerder bewezen en eiste hiervoor 4 jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Narcistische kenmerken

Zijn psycholoog constateerde bij de verdachte geen stoornis die hem minder toerekeningsvatbaar maakt. Wel heeft hij narcistische kenmerken die, in combinatie met alcohol en een terugkeer in het verenigingsleven, de kans op herhaling kan vergroten.

Van Z. heeft het verenigingsleven echter al een tijd achter zich gelaten. 214 dagen heeft hij al in voorarrest gezeten en hij woont sindsdien weer bij zijn ouders in Hilversum. Hij heeft een vaste vriendin en is overgestapt naar een deeltijdstudie die hij combineert met een baan.

De Hilversummer heeft twee weken de tijd om te bepalen of hij in hoger beroep wil gaan. Deze mag hij in vrijheid afwachten.