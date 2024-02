4 jaar cel geëist tegen Hilversummer (23) na mogelijke verkrachting van twee studenten

Ook het het bezit van een seksueel expliciete Whatsapp-sticker wordt door het OM geïnterpreteerd als kinderporno. Hoe hij aan die sticker is gekomen en of hij die doorgestuurd heeft in een Whatsappgroep weet de verdachte niet meer. "Die stickers worden in hele ritsen in groepschats gedeeld. Of ik die heb doorgestuurd zou ik echt niet weten."

Het OM acht twee verkrachtingen bewezen en eist naast de vier jaar celstraf een proeftijd van drie jaar. Daarnaast moet er volgens het Openbaar Ministerie (OM) een verplichte behandeling komen en een contactverbod met alle meisjes die over hem een verklaring hebben afgelegd. Voor de derde verkrachting is volgens de officier ondanks de betrouwbare verklaring te weinig bewijs.

Drie vrouwen hebben aangifte gedaan van verkrachting tegen de Hilversummer. Geen van hen was vandaag aanwezig is de rechtszaal.

Maar volgens de verdachte was er bij alle seks wederzijdse toestemming. Signalen dat de vrouwen de seks niet wilden, zou hij hebben gemist of verkeerd hebben begrepen. Het wegdraaien met het hoofd toen hij haar probeerde te kussen en "no" en "stop" roepen, zoals één van de slachtoffers riep, interpreteerde hij als een verleidingsspel omdat ze al vaker met elkaar naar bed zijn geweest. Ook stelt hij dat in de wereld van het studentenleven gebruikelijk is dat als vrouwen blijven slapen er ook seks komt.

Het OM stelt dat Van Z. een verwrongen zelfbeeld heeft en dat hij de vrouwen overrompeld en gedwongen heeft tot seksuele handelingen. "Het is onthutsend dat dit de mensen zijn die over een aantal jaar aan onze samenleving moeten bouwen. Dit grensoverschrijdende gedrag geeft weinig vertrouwen in de toekomst", zo stelt de officier.

Vrijspraak

Volgens de advocaat van de verdacht moet hij echter worden vrijgesproken. Zo stelt hij dat de vrouwen in het dossier hem leuk vonden en vrijwillig met hem naar zijn huis zijn gegaan. Het beeld dat de officier schetst over het overrompelen en dwang spreekt hij tegen.

Naast vrijspraak voor de verdenkingen van verkrachting stelt de advocaat ook dat de mogelijke straf die hij voor de sticker kan krijgen korter moet zijn dan zijn voorarrest van 7 maanden.

Narcistische kernmerken

Van Z. heeft sinds hij is opgepakt 7 maanden in voorarrest gezeten. "Het is de zwaarste tijd uit mijn leven", zo blikt hij er op terug. Inmiddels woont hij weer bij zijn ouders in Hilversum, heeft het verenigingsleven achter zich gelaten, heeft hij een vaste vriendin en is overgestapt naar een deeltijdstudie die hij combineert met een baan.

Toch blijft de angst om plotseling terug de cel in te moeten hem achtervolgen. "Die angst om terug te gaan is killing voor mij geweest. Ik ben blij dat we hier zitten omdat er dan een einde komt aan de onzekerheid ondanks wat de uitspraak is." Wanneer Van Z. dit zegt, wordt hij voor het eerst tijdens de zitting zichtbaar emotioneel en drinkt water om tot rust te komen.

Zijn psycholoog constateert bij de verdachte geen stoornis die hem minder toerekeningsvatbaar maakt. Wel heeft hij narcistische kenmerken die, in combinatie met alcohol en een terugkeer in het verenigingsleven, de kans op herhaling kan vergroten. "Ik heb al een jaar geen alcohol gedronken en ik ga nooit meer terug in het studentenleven", verklaart hij. "Ik wil dat dit nooit meer gaat voorkomen."

Geen kwade intenties

Als laatste mag Van Z. nog zelf het woord doen. "Dank dat u naar mij wilde luisteren", begint hij. "De afgelopen tijd ben ik ontzettend geconfronteerd met mijzelf. Ik vind het verschrikkelijk voor de meiden. Ik wil echt benadrukken dat ik nooit kwade intenties heb gehad."

Ook geeft hij aan het studentenleven achter zich te hebben gelaten, zijn leven zo snel mogelijk weer wil oppakken en mee wilt werken aan een behandeling.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.