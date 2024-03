Brandweerman Han keek naar 'maanlandschap': terugblik op enorme Zaanse cacaobrand

De grote brand bij Wastora in Zaandam in 1993 miste hij. "Ook Wormerveer werd toen opgeroepen. Maar ik was op vakantie op Ameland en ik werd aan alle kanten gebeld en ik kreeg sms'jes: 'Wastora staat in de brand, waar ben je nou?'. Maar ik kon niet weg."

NH maakte afgelopen jaar een drieluik over Wastora en in het derde deel ging het over deze enorme brand. Hieronder zijn in de video unieke beelden van die brand te zien.