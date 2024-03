JoeyAK krijgt 4 jaar cel voor ontvoeren andere rapper

Het verschil in de straffen zit hem in het verschil tussen de mannen die het slachtoffer hebben vastgehouden in de bus en hem mishandelden. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat Joel H. in de bus zat en geweld gebruikt zou hebben. De zwaarste straffen zijn voor de mannen die daar wél verantwoordelijk voor worden gehouden.

De rechtbank acht bewezen dat alle verdachten bij een bedrijventerrein in Duivendrecht zijn samengekomen met het plan om het slachtoffer te ontvoeren. Er zou sprake zijn geweest van een langlopend conflict tussen AK en de andere rapper, de precieze aard kan door de rechtbank niet worden vastgesteld. Het slachtoffer werd naar de locatie gelokt en werd daar gedwongen een bus in te stappen. De rechtbank dicht AK een leidende rol toe.

Het Openbaar Ministerie eiste half december celstraffen van 4 tot 7 jaar en baseert dat onder meer op de gegevens van voertuigen, informatie uit de enkelband van JoeyAK – die hij droeg vanwege een eerdere ontvoering -, camerabeelden en gegevens van telefoons.

Daarnaast is er ook een gesprek opgenomen tussen AK en enkele medeverdachten, twaalf dagen na de ontvoering. In het gesprek is er gesproken over de ontvoering, de overtalsituatie en wordt er gezegd dat het slachtoffer tijdens de ontvoering om zijn moeder zou hebben geroepen.

'Duidelijke rolverdeling'

Er zou volgens justitie sprake zijn geweest van een duidelijke rolverdeling: AK had de regie over de gijzeling. Hij zat in de bus en zou daar het slachtoffer meerdere keren hebben geslagen. Uit onderzoek zou blijken dat meerdere foto's van het slachtoffer op AK's telefoon zijn gevonden. In aanloop naar de vermeende ontvoering zou een van de andere verdachten het slachtoffer naar de wasstraat hebben gelokt en was het weer iemand anders die Kobus L. de bus in dwong, zijn spullen afnam en een van de agressiefste personen in de bus zijn geweest.

Tijdens de inhoudelijke behandeling gaf JoeyAK vrijwel direct een ontkennende verklaring op de vragen of hij betrokken was bij de gijzeling van het slachtoffer. Een andere verdachte stelde dat het verhaal over de bedreigingen, mishandelingen en berovingen zouden zijn verzonnen. 'Een goede film' noemde een verdachte het zelfs.