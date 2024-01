Drugshandel of leven als artiest: justitie wil 'illegaal verkregen' 8 ton afpakken van JoeyAK

Verdiende Joël H. tonnen aan zijn artiestenleven of is hij betrokken bij de handel in cocaïne? Het is de vraag die vandaag boven de zogeheten 'ontnemingszaak' hangt. JoeyAK, voorman van rapformatie 'Zone 6' uit Holendrecht, werd in 2020 al veroordeeld voor witwassen van ruim twee ton. Maar het Openbaar Ministerie verdenkt de man ervan veel meer geld illegaal te hebben verkregen, het zou om ruim 800 duizend euro gaan.

De officier van justitie onderbouwt het met een video waarin een kind uit de rapper zijn directe omgeving met pakken geld van in totaal 200 duizend euro speelt. Ook chatberichten ondersteunen volgens het OM de handel in cocaïne. Onder de naam 'beton' zou AK met een ander lid van 'Zone 6' spreken over drie ton die terug zou worden geïnvesteerd. Ook zou iemand die vaak meewerkt aan de videoclips van de rapper een Rolex-horloge hebben gekregen. Zoals AK rapt in zijn nummer 'Blijf Soldaat': "Iedereen die strijdt in de wijk, die krijgt een Roly van mij."

Volgens het OM blijkt uit onderzoek naar de bankrekening en huiszoekingen waar onder andere kleding, kassabonnen en geld is gevonden dat JoeyAK een groot deel van zijn vermogen niet legaal heeft verkregen. Een groot deel van zijn vermogen zou hij hebben verdiend aan de handel in cocaïne, om hoeveel dat precies gaat, blijft onbekend.

"Hij rapt niet zomaar wat, het is een hele populaire artiest"

Zijn advocaat Wouter de Zanger vindt het verhaal van het Openbaar Ministerie te weinig onderbouwd. Daarbij stelt hij dat het Openbaar Ministerie te weinig bewijs levert om te kunnen zeggen dat AK handelt in cocaïne en rekenen ze te weinig legale inkomsten voor optredens in binnen -en buitenland. Geld dat vaak contant werd afgerekend, niet alleen voor de optredens. Ook voor meet and greets met fans kreeg hij cash geld, volgens verschillende getuigen ging het dan om een pak geld tussen de vijf en tien centimeter dik.

De advocaat wijst nogmaals op de status van zijn cliënt: "Hij rapt niet zomaar wat, het is een hele populaire artiest. Zijn albums komen hoog in de noteringen, en zijn nummers worden tientallen miljoenen keren beluisterd." Zo wijst hij op het nummer 'Huts', dat ruim 31 miljoen keer is gestreamd op Spotify.

Eerdere veroordeling

De zitting van vandaag is een vervolg van een eerdere veroordeling van H. In 2020 werd hij veroordeeld voor het ontvoeren van een vrouw en haar twee kinderen. Bij de vrouw zou hij heet water in haar nek gegooid hebben en meerdere keren geslagen hebben met een wapen. Hij werd veroordeeld tot ruim drie jaar cel, maar werd vervroegd vrijgelaten met een enkelband.

Maar in de periode dat hij vrij kwam, pleegde H. opnieuw een strafbaar feit. De voorman van 'Zone 6' zou samen met andere leden van de rapformatie een rivaliserende rapper hebben ontvoerd en mishandeld. Volgens het OM waren alle verdachten betrokken bij de ontvoering. Hoewel alle verdachten de ontvoering ontkennen, eiste justitie jarenlange celstraffen, zeven jaar tegen AK en vier jaar tegen Danzel S. (Bigidagoe, red).

De rechtbank doet op 16 februari uitspraak in de ontnemingszaak, in maart volgt een uitspraak in de zaak rond de ontvoering van de rivaliserende rapper. Over dat laatste maakte AT5 deze reportage: