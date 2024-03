Situatie op het spoor rond Schiphol voorlopig nog even onzeker

Door de werkzaamheden rijden er minder treinen rondom Schiphol. Hoeveel vertraging er is, verschilt behoorlijk. "De situatie is nu zo dat per uur kan veranderen welke treinen wel en niet rijden", laat een woordvoerder weten.

Naar Schiphol reizen is daardoor lastiger en dat heeft ook gevolgen voor de treinen die er langs rijden, maar dat de werkzaamheden op een vrijdag zijn, helpt enorm. "Dan is het sowieso wat rustiger in de treinen. Dat werkt in ons voordeel."

Roet verwijderen na werkzaamheden

De dienstregeling is vandaag aangepast omdat ProRail roest moet verwijderen van sporen waar lange tijd geen treinen hebben gereden. De werkzaamheden duren van 5.20 uur tot 15.15 uur en vindt plaats op verschillende trajecten rond Schiphol.

De verwachting is dat de werkzaamheden geen gevolgen hebben voor de avondspits. "Het duurt waarschijnlijk tot halverwege de middag. Daarna rijden we zoals reizigers van ons gewend zijn."