NS verwacht vrijdagochtend forse hinder op trajecten rondom Schiphol

Hoe de hinder eruit zal zien is nog onbekend. "De hele impact wordt nog uitgewerkt", laat de NS weten. "Het zal per uur verschillen wat wel en niet rijdt. Soms zal iemand moeten omrijden, soms een extra overstap doen."

ProRail moet vrijdag roest verwijderen van sporen waar lange tijd geen treinen hebben gereden, als gevolg van geplande werkzaamheden. De dienstregeling moet daarom worden aangepast. Dit duurt van 5.20 uur tot 15.15 uur en vindt plaats op verschillende trajecten rond Schiphol.

Last minute

Dat spoorwegbeheerder ProRail de roest moet verwijderen, komt volgens de NS als een verrassing. "Bij werkzaamheden kun je normaal gesproken een tijdje van tevoren kijken wat de gevolgen zijn. Maar dit is erg last minute."

ProRail had eerder bekendgemaakt tot zaterdag 9 maart bezig te zijn met de geplande werkzaamheden, waardoor er minder treinen rijden. Er zou twaalf dagen worden gewerkt aan het spoor en de constructie waarop het spoor ligt. Ook zijn twee wissels in de spoortunnel vervangen en werden al de verlichting en technische installaties in de tunnel nagekeken.

Hoop op inzet bussen

"Als er een tijd geen treinen hebben gereden over een spoor, kunnen daar niet direct normale treinen over rijden. Eerst moeten de sporen worden bereden om roest van de rails te verwijderen. Zo garanderen we dat de overwegen en seinen weer werken zoals het hoort", vertelt de spoorbeheerder over de nieuw geplande werkzaamheden.

De NS is bezig de reisplanner bij te werken en adviseert reizigers om de reisapp te checken. De organisatie hoopt bussen in te zetten.