Nieuwe dienstregeling NS: meer treinen van Schiphol naar CS, Bijlmer Arena beter bereikbaar

Met de nieuwe dienstregeling wil de NS ook de bereikbaarheid van station Bijlmer Arena verbeteren. De zogenoemde 'tienminutentrein', die om de tien minuten vertrekt, tussen Schiphol en Arnhem moet van maandag tot en met donderdag de hele dag gaan rijden, nu is dat nog niet het geval. De trein komt onder andere langs Bijlmer Arena en Utrecht Centraal, de trein vanaf Schiphol naar Rotterdam blijft ook de gehele dag rijden. Het station in Zuidoost moet daardoor voor een groot gedeelte van het land veel beter te bereiken zijn.

Deze trein moet iedere 7,5 minuut gaan rijden tussen Centraal, Schiphol en Hoofddorp. De trein komt ook langs Station Lelylaan, waardoor de verbinding tussen het kleine station in Nieuw-West en Centraal stukken beter moet worden. Nu pendelt de trein vier keer tussen de twee stations, met de nieuwe dienstregeling moet de acht keer worden. In één uur kunnen reizigers vanaf de Lelylaan in 2025 tien keer de trein pakken naar Schiphol: acht keer vanuit CS en twee keer per uur vanuit Zaandam.

Rond de Arenaboulevard zit de Johan Cruijff Arena, de Ziggo Dome en de Afas Live. Als er wordt gevoetbald in de Arena en er zijn twee evenementen op hetzelfde moment, kan het op de boulevard ontzettend druk worden. Er wordt dan vaak aangeraden om met de trein te komen, maar ook om goed in de gaten te houden wanneer de laatste trein vanaf Bijlmer Arena vertrekt. Dat is in de huidige dienstregeling namelijk voor middernacht. Tijdens het concert van Madonna in de Ziggo Dome, die veel te laat begon, moesten bezoekers eerder weg om de laatste trein te halen.

Hogesnelheidslijn straks niet meer naar CS

De NS heeft ook plannen om de hogesnelheidslijn - tussen Breda, Rotterdam, Schiphol Airport en CS - niet meer te laten stoppen bij Centraal. De trein doet dat nu nog wel, maar dat gaat straks station Zuid worden. In de toekomst wil NS deze treinen namelijk door laten rijden naar Groningen of Leeuwarden. De trein richting België verplaatst daardoor straks naar Amsterdam-Zuid.