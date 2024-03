Bijzondere inkijkjes in Zandvoorts verborgen bunkers: "Weergaloos mooi"

In de Amsterdamse Waterleidingduinen liggen zo'n 400 bunkers, vaak verscholen onder een dikke laag zand en meestal grotendeels dichtgemetseld. Deze schuilplaatsen voor Duitse soldaten in de Tweede Wereldoorlog zijn tegenwoordig het domein van vleermuizen. De foto's op de expositie Het Verborgen Verleden van Zandvoort in Zandvoorts Museum zijn dan ook bijzondere inkijkjes.