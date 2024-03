Hilversum wacht niet en pakt gevaarlijk kruispunt nu aan

Fietsunnel

Begin dit jaar sneed de Hilversumse Ineke Gnodde de discussie al aan. Zij deed een duidelijke oproep aan de politiek om toch echt snel in te grijpen op dit kruispunt. Fietsers die van of uit de fietstunnel onder het station komen, hebben bovenaan het plein voorrang, maar ze zijn vaak slecht zichtbaar voor automobilisten. Met als gevolg dat het er met de regelmaat van de klok misgaat of bijna misgaat.

Over een aantal jaar ziet het gebied van het Oosterspoorplein en de driehoek Larenseweg, Kleine Drift en Zuiderweg er helemaal anders uit. Met het opknappen van het stationsgebied pakt Hilversum ook dit deel grondig aan. Maar wachten op die metamorfose en dan de verkeersveiligheid aanpakken, is ook voor de politiek geen optie.

'Geen totale ingreep'

Doordat er in de raadsvergadering van januari geen tijd meer was voor het voorstel van de PvdA en de ChristenUnie had wethouder Walters mooi de tijd gehad om een plan te bedenken. Samen met haar ambtenaren en verkeerswethouder Bart Heller kwam zij gisteravond met een voorstel dat 'geen totale ingreep' is, maar wel een oplossing is die voor meer overzicht gaat zorgen.

Zo is het idee om twee kiss and ride-plekken op te offeren. Deze snelle parkeerplekken moeten leeg blijven, zodat de automobilist beter zicht krijgt op het Oosterspoorplein en daardoor dus ook de fietsers eerder kan zien. Op het kruispunt Klei

ne Drift - Zuiderweg zelf komt een zebrapad, zodat voetgangers beter en veiliger kunnen oversteken. Daar komt bij dat de autogebruiker weet dat hij of zij op z'n hoede moet zijn.